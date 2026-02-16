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La selección femenina de Venezuela ha dado un paso firme en sus aspiraciones internacionales. En un compromiso marcado por la intensidad y el orden táctico, las criollas culminaron la fase de grupos del Campeonato Sudamericano con un empate sin goles ante su similar de Chile, resultado suficiente para asegurar su presencia en la instancia definitiva del certamen continental.

Bajo la dirección técnica de Ángel Hualde, Venezuela saltó al campo con un equipo alternativo, permitiendo la rotación de jugadoras sin perder la esencia competitiva que las ha caracterizado durante el torneo. Con este resultado, el combinado nacional finaliza en la segunda posición de la tabla, compartiendo honores con las potencias de Colombia y Paraguay.

Dominio Vinotinto y el larguero como protagonista

A pesar del marcador cerrado, el trámite del partido mostró a una Venezuela propositiva. La ofensiva liderada por Marielbis Gutiérrez y Francelis Graterol mantuvo bajo presión constante a la zaga austral. Sin embargo, la fortuna no estuvo del lado venezolano en las definiciones más claras del encuentro.

La jugadora Anggely Muñoz fue la principal pesadilla de la portería chilena. Durante la primera mitad, un potente remate lejano de Muñoz se estrelló en el larguero, ahogando el grito de gol. No conforme con ello, la misma atacante estuvo a punto de marcar un gol olímpico tras un tiro de esquina que, por segunda vez, impactó contra el travesaño, dejando claro el dominio técnico de las venezolanas.

Solidez defensiva y la mirada en Polonia 2026

Por su parte, Chile intentó asomarse tímidamente al arco custodiado por Ivana Veloz, pero la defensa criolla se mostró impenetrable. El bloque defensivo bien parado durante los 90 minutos neutralizó cualquier intento de contragolpe chileno, garantizando la seguridad necesaria para sumar el punto de la clasificación.

Tras el pitazo final, la celebración en el campo fue evidente, aunque con una mentalidad enfocada en el siguiente reto. La selección ahora entra en la fase de «todos contra todos», donde se medirá ante las mejores tres clasificadas del grupo opuesto.

El objetivo es claro: finalizar entre los cuatro primeros lugares para obtener un boleto directo a la Copa del Mundo Polonia 2026. Las guerreras vinotinto están a solo un paso de hacer historia nuevamente.

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