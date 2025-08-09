sábado, agosto 9, 2025
Vinotinto Femenina escala en el ranking FIFA

Vinotinto Femenina ranking FIFA

La FIFA actualizó el ránking de las selecciones femeninas en la que la Vinotinto logró escalar dos posiciones. Las dirigidas por Ricardo Belli consiguieron pasar del puesto 48 a la casilla número 46, a pesar de no haber pasado de ronda en la Copa América Femenina.

Venezuela terminó en el cuarto lugar del Grupo B con cuatro puntos que alcanzó después de una victoria 7-1 contra Bolivia, un empate sin goles con Colombia y dos derrotas ante Brasil y Paraguay.

Aquí el Top 10 mundial:

1. 🇪🇸 España – 2066.79 pts
2. 🇺🇸 Estados Unidos – 2065.06 pts
3. 🇸🇪 Suecia – 2025.26 pts
4. 🇬🇧 Inglaterra – 2022.64 pts
5. 🇩🇪 Alemania – 2011.56 pts
6. 🇫🇷 Francia – 1988.68 pts
7. 🇧🇷 Brasil – 1976.3 pts
8. 🇯🇵 Japón – 1971.05 pts
9. 🇨🇦 Canadá – 1967.83 pts
10. 🇰🇵 Corea del Norte – 1944.22 pts

Aunque Venezuela aún no está en el top del continente, su ingreso en las 50 mejores del mundo refleja el crecimiento y la importancia que sigue ganando el fútbol femenino a nivel internacional.

Lanzador Henderson Álvarez firmó con Caracas para la 2025 2026

