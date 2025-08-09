Compartir

La FIFA actualizó el ránking de las selecciones femeninas en la que la Vinotinto logró escalar dos posiciones. Las dirigidas por Ricardo Belli consiguieron pasar del puesto 48 a la casilla número 46, a pesar de no haber pasado de ronda en la Copa América Femenina.

Venezuela terminó en el cuarto lugar del Grupo B con cuatro puntos que alcanzó después de una victoria 7-1 contra Bolivia, un empate sin goles con Colombia y dos derrotas ante Brasil y Paraguay.

Aquí el Top 10 mundial:

1. 🇪🇸 España – 2066.79 pts

2. 🇺🇸 Estados Unidos – 2065.06 pts

3. 🇸🇪 Suecia – 2025.26 pts

4. 🇬🇧 Inglaterra – 2022.64 pts

5. 🇩🇪 Alemania – 2011.56 pts

6. 🇫🇷 Francia – 1988.68 pts

7. 🇧🇷 Brasil – 1976.3 pts

8. 🇯🇵 Japón – 1971.05 pts

9. 🇨🇦 Canadá – 1967.83 pts

10. 🇰🇵 Corea del Norte – 1944.22 pts

Aunque Venezuela aún no está en el top del continente, su ingreso en las 50 mejores del mundo refleja el crecimiento y la importancia que sigue ganando el fútbol femenino a nivel internacional.

Noticias 24 Carabobo

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios

Lanzador Henderson Álvarez firmó con Caracas para la 2025 2026