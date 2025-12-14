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La selección Vinotinto femenina cerró el 2025 con un avance significativo en el panorama internacional, al ubicarse en el puesto 42 del ranking FIFA, de acuerdo con el reporte difundido por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Con 1523,769 puntos acumulados, el combinado nacional se mantiene entre las cuatro mejores selecciones de Sudamérica, solo por detrás de Brasil, Colombia y Argentina.

El organismo federativo destacó que la selección atravesó un ciclo competitivo favorable durante el año, en el que disputó 12 encuentros oficiales bajo la dirección del técnico brasileño Ricardo Belli. El balance general reflejó cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas, con un total de 22 goles anotados y diez recibidos.

La Vinotinto femenina afrontó compromisos en tres frentes: amistosos internacionales, Copa América y Liga de Naciones, dejando actuaciones que reforzaron su crecimiento competitivo. Entre los resultados más relevantes destacan:

Copa América: triunfo 7-1 frente a Bolivia y empate sin goles ante Colombia.

Liga de Naciones: victoria 6-0 sobre Perú y empate 0-0 contra Chile.

Amistosos: victorias 1-0 ante Panamá y 3-1 frente a Nueva Zelanda.

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