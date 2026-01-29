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La selección venezolana de futsal ha dado un golpe de autoridad en la Copa América de Futsal 2026. En una exhibición de potencia, orden táctico y eficacia goleadora, la Vinotinto selló este miércoles su clasificación a las semifinales del torneo tras vencer con un contundente 6-2 a su similar de Bolivia, en el complejo SND Arena de Luque.

Con este resultado, el conjunto dirigido técnicamente por el estratega nacional alcanza los nueve puntos en su grupo, manteniendo un récord inmaculado de tres victorias en igual número de presentaciones.

Tras haber superado con marcadores ajustados a Colombia y Chile en las jornadas previas, Venezuela mostró en esta ocasión su versión más dominante frente al arco rival.

Desde el pitazo inicial, la Vinotinto tomó las riendas del encuentro. La apertura del marcador llegó al minuto 8, cuando Ricxon Arguello culminó una brillante jugada de contraataque que dejó sin opciones a la defensa boliviana. El control venezolano se mantuvo firme durante todo el primer periodo, logrando ampliar la ventaja justo antes del descanso (minuto 19) gracias a un autogol de Yderf Yucra, tras una presión asfixiante en el área pequeña.

Vinotinto de Futsal aplasta a Bolivia

En el complemento, la ofensiva venezolana terminó de desmoronar la resistencia del equipo del Altiplano. Oscar Fernández puso el 3-0 al minuto 23, dándole tranquilidad al banquillo criollo. Aunque Bolivia intentó reaccionar con un tanto de Saúl Gareca al 25′, la figura del encuentro, Ricxon Arguello, apareció nuevamente para completar su hat-trick con dos goles relámpago en los minutos 27 y 29.

Finalmente, Carlos Vento cerró la cuenta al minuto 31, sentenciando una goleada que solo se vio maquillada por un segundo tanto de Gareca al minuto 38. Venezuela no solo ganó; convenció con un juego fluido que la posiciona como una de las candidatas firmes al título.

Rumbo al liderato contra la «Canarinha»

Ya con el boleto a semifinales en el bolsillo, la Vinotinto observa de cerca el duelo entre Brasil y Chile. El objetivo inmediato es asegurar el primer lugar del Grupo B. De no darse un traspié brasileño ante los australes, Venezuela se medirá cara a cara contra la «Canarinha» este viernes a las 3:30 p.m., donde un empate sería suficiente para avanzar como líder de grupo y evitar, en teoría, al rival más fuerte de la otra llave en la siguiente fase.

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