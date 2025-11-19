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Dayana Mendoza en la dulce espera y la foto que se viralizó esta semana, la exMiss Universo sigue dando que hablar en las redes. Dayana una de las mujeres de la farándula más seguidas se popularizó mostrando su embarazo.

Esta vez no habló de santos o algo parecido, ¡nada de eso!, se mostró muy feliz en los días de embarazo. Y por supuesto los comentarios fueron positivos para ella y su marido, el pastor religioso Carlos Uribe.

La exMiss Venezuela se le vio muy elegante en la foto, al lado de su marido, y mostrando una sonrisa. “Gracias a mi Dios por ti!!!, Te amo mi rey”, escribió la espigada exmodelo en su cuenta de Instagram.

Dayana Mendoza en la dulce espera

Por supuesto la gran legión de seguidores de Mendoza enseguida le escribió cosas muy lindas en su espacio. Muchos le desean un feliz embarazo y esperan que nazca con mucha salud.

Mendoza es considerada una de las mejores misses que ha pasado tanto por el Miss Venezuela como por el Miss Universo. En la actualidad está radicada en Estados Unidos pero siempre pendiente de su país, Venezuela.

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