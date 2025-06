Compartir

El susto que pasó el perro se hizo viral en un video al ver que su compañero de casa, el gato no respondía. Fueron segundos de angustia para el can al ver que el gatito no respondía, es por ello que enseguida le dijo a la dueña que lo moviera.

Se vio a un perro angustiado por su amigo, el cual estaba en un sofá pero no se movía como tampoco respondía. Por más que lo tocaba el gatito seguía sin responder hasta que la dueña pudo mover al gato.

Solo el minino estaba durmiendo y como en el video se ve no le gustó mucho que interrumpieran su siesta. El perro se ve que se le pasó la angustia en segundos mientras el gato respondió.

Decían que antes el pelear a diario era andar como perros y gatos, pero ahora como estos conviven son amigos e incluso hasta duermen y juegan juntos. Generalmente miras un poco más de amor por parte de los perros.

Pero ya sabemos el temperamento de los gatos, los cuales pasan a ser el más consentido de la casa. Este video es uno de los tantos que hay en las redes sobre animales, los cuales siempre se hacen virales.

Donde vemos la magia de las mascotas en casa y conocemos de esta manera mucho más sobre ello. Sobre todo de los gatitos como de los perros, los cuales son parte de la familia, una responsabilidad tenerlos.

Desde los abuelos hasta los más pequeños se ganan su confianza y el amor de estos. Es por ello que siempre daremos una mano amiga a las mascotas sobre todo a aquellos que no tienen hogar.

