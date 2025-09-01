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El hombre que robó la gorra a un niño en el US Open y cuyo video se hizo viral desde el sábado quedó identificado. En el video se ve al hombre quitarle la gorra que le da el tenista a Kamil Majchzak al menor de nombre Brock.

Muy amablemente el tenista entregó la gorra, pero el hombre se la quita y le ordena a la mujer que andaba con el guardar la gorra. El sujeto que cometió el robo de la gorra quedó identificado como Piotr Sczerek.

Es un empresario polaco, un gerente de una importante empresa el cual quedó al descubierto como un vulgar y común “ladrón”. Esto generó un verdadero escándalo en las redes sociales, donde calificaron el hecho como una “vergüenza nacional”.

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Las personas desde la noche del domingo dieron a conocer la identidad del hombre, como de la mujer que lo acompañaba. Este además es uno de los empresarios más conocidos en Europa.

Robó la gorra a un niño en el US Open fue descubierto

Pero el final feliz ocurrió ya que el tenista Majchrzak al enterarse de lo ocurrido localizó al menor. Le regaló otra gorra autografiada, además de otros regalos.

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