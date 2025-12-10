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Lo que dijo Alicia Machado de las dos últimas venezolanas en el Miss Universo se volvió viral en las últimas horas. Machado señaló de “damas de compañía” a Dayana Mendoza como a Estefanía Fernández.

La exMiss Universo dijo duras palabras en contra de ambas que ganaron también la corona universal. Hasta ahora habló de un “señor” pero no dijo nombre, como tampoco dijo alguna pista para ver quién es.

Unos en redes sociales dijeron que es un personaje muy famoso en Estados Unidos. Pero hasta ahora no hay señalamientos de quien verdaderamente sea el personaje. El cual Alicia nombró en un live.

“Nada más que como uno le dio el c… al viejo, eso fue lo que pasó”, comentó la exMiss universo 1996. “Como yo sí no fui dama de compañía, como las últimas dos Miss Universo que hemos tenido venezolanas que eran damas de compañía del señor”.

Alicia Machado de las dos últimas venezolanas en el Miss Universo

Alicia fue tajante y habló sobre la religión de Dayana Mendoza en la actualidad, quien es ahora cristiana evangélica. Es por ello que volvió con duras palabras hacia la espigada exMiss y modelo.

“Yo también, si yo hubiera andado de nalga de tron y de damita de compañía yo también hubiera terminado loca, hubiera terminado así como fanática religiosa. Jesús está en mi corazón”, expresó con tono de sarcasmo.

Cerró diciendo que había que tener estómago para poder ser dama de compañía de ese señor. Recordemos que Estefanía Fernández está también entregada al cristianismo. “Sí, porque, hay que tener estómago para haber sido dama de compañía del señor”, dijo Alicia Machado.

Esto por ahora no ha tenido respuestas por parte de Dayana Mendoza como de Estefanía Fernández. Mendoza está en la dulce espera y vive felizmente al lado de un pastor religioso en Estados Unidos.

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