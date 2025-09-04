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Nostradamus y lo que predijo del calor en el mundo se hicieron tendencia en las últimas horas. Precisamente por el aumento de las temperaturas, el boticario francés describió un futuro marcado por fenómenos climáticos extremos.

Incluyendo el «calor abrasador» y el «aumento de la temperatura del mar», con predicciones de que «los peces vivos del Mar Negro casi hervirían». Además de sequías como inundaciones que afectarían los cultivos, el agua y la vida en general.

Sus interpretaciones se relacionan con el actual cambio climático, y predicciones para el presente y futuro incluyen más olas de calor. Además de sequías, incendios forestales y elevación del nivel del mar.

Nostradamus y lo que predijo del calor en el mundo

En uno de sus cuartetos, Nostradamus predice que «como el sol, la cabeza sellará el mar brillante: los peces vivos del Mar Negro casi hervirán». Esta línea se ha interpretado como una referencia a olas de calor extremas y al calentamiento de los océanos.

Sequías e inundaciones: otros de sus vaticinios hablan de sequías que aumentarán la aridez de la tierra y de grandes inundaciones, como consecuencia de fenómenos climáticos extremos.

Impacto en la agricultura y el hambre: el aumento de las temperaturas y las condiciones climáticas extremas, como sequías e inundaciones; afectarían la producción agrícola, provocando escasez de alimentos y hambruna.

Cambio climático: los intérpretes y estudios actuales han relacionado estas predicciones con el fenómeno global del cambio climático.

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Eventos extremos: se espera que las olas de calor, tormentas intensas y otros fenómenos climáticos extremos sean más frecuentes e intensos en el futuro; causando graves consecuencias para la humanidad.

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