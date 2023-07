Un oso se hizo viral en redes sociales al ser captado tomando un refrescante baño en el jacuzzi de una casa en California.

La policía de la localidad de Burbank, respondió al llamado de un oso en un barrio residencial y al llegar al lugar, se encontraron al animal sentado en un jacuzzi, y apoyando una pata en el borde de una manera muy relajada, para refrescar su peludo cuerpo.

El departamento de policía también compartió la información, además de indicar que luego de bañarse, el oso trepo un muro y se dirigió a un árbol detrás de la vivienda.

This #bear is beating the heat in Burbank! Officers are on-scene after the bear was spotted in a hillside neighborhood before taking a dip to cool off. For safety tips regarding bear sightings, visit https://t.co/o5zi9UrjPh pic.twitter.com/aHci8CyMLS

— Burbank Police (@BurbankPD) July 29, 2023