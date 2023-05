Compartir

La Organización Mundial de la Salud (OMS) levanta, este jueves 11 de mayo, la emergencia internacional por el brote de viruela del mono o símica que afectó a más de 80 mil personas en 111 países, con 140 fallecidos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus informó, en rueda de prensa, que se han reducido en 90% la enfermedad, en los últimos meses. Después de reunirse con el comité de emergencia que analizaba trimestralmente la situación del brote.

Tedros Adhanom expresó que “Me complace declarar que la mpox ya no es una emergencia internacional, pero como ocurre con la covid-19, eso no significa que haya dejado de ser un desafío para la salud pública”.

“El virus aún afecta a comunidades de todas las regiones, incluida África», acotó.

Aunque, la viruela símica sigue siendo un riesgos para ciertos pacientes, como los portadores del virus VIH.

Por ahora, la amenaza continúa, mientras sigan dándose contagios entre personas que viajan.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

OMS declara fin de la emergencia sanitaria por el covid-19

Noticias 24 Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.