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Un brote del virus Nipah colocó en alerta a los aeropuertos de Indonesia, autoridades han comenzado a medir temperaturas para evitar nuevos contagios. La alerta sanitaria se generó en la India.

Hasta ahora las autoridades han hecho mediciones para evitar que el virus pueda propagarse. El Nipah es una enfermedad zoonótica poco frecuente, que se transmite principalmente de animales a humanos.

Especialmente a través de murciélagos frugívoros, su reservorio natural. También puede contagiarse por contacto directo con personas infectadas o con alimentos que estén contaminados.

Autoridades de Tailandia como de la isla de Bali también mantiene vigilancia médica para evitar que lleguen turistas contagiados. Nuevamente se les ha informado a las personas del uso de tapabocas por precaución.

Virus Nipah pone en alerta a aeropuertos en Indonesia

En el estado de Bengala Occidental en la India es donde se han presentado los casos. Se han rastreado cerca de 200 personas que han llegado a esa zona. Dos trabajadores sanitarios fueron los primeros contagiados.

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