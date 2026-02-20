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Visita la Ciénaga de Ocumare de la Costa desde la bahía de Patanemo

By Danny Valdiviezo
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Visita la Ciénaga de Ocumare de la Costa

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Danny Valdiviezo
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Puedes visitar La Ciénaga de Ocumare de La Costa saliendo desde la bahía de Patanemo en Puerto Cabello. Los zarpes ya están disponibles para conocer ese maravilloso lugar de las costas de Aragua.

Indicó Patanemo Turismo que puedes hacerlo saliendo desde la bahía, La Ciénaga está en el Parque Nacional Henri Pittier. Las tarifas están activas desde este momento y durante todo el mes de febrero, incluyendo la temporada alta de Semana Santa.

Visita la Ciénaga de Ocumare de la Costa desde la bahía de Patanemo

Costo: 25 $ por persona

Duración del traslado: 30 a 35 minutos

Capacidad por lancha: mínimo 7 y máximo 9 personas

Además, disponemos de tarifas y exoneraciones preferenciales para aliados turísticos. Si deseas más información, comunícate al WhatsApp: 0414-5822083 de Patanemo Turismo. Se recomienda reservar con anticipación para garantizar disponibilidad.

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SourcePatanemo Turismo
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