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En el marco del 67 Salón Arturo Michelena en el Museo de la Cultura, visitantes de la exposición han resaltado la sala inmersiva como uno de los puntos más innovadores del evento, organizado por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría para el Desarrollo de la Cultura y el Arte.

Iriana Bernard, visitante de la exposición, señaló que esta sección ubicada en la sala verde del recinto brinda la oportunidad de apreciar las obras de Arturo Michelena desde otra perspectiva.

«Siempre vengo al Museo de la Cultura cada que hay una nueva exposición, y puedo decir que he podido disfrutar cada parte de esta edición de este Salón, pero la sala inmersiva es lo que más me ha gustado, ya que nos da una nueva forma de disfrutar el arte», expresó.

Visitantes del 67 Salón Arturo Michelena disfrutaron de su Sala Inmersiva

Por su parte, Alfrelis Silva, asistente al evento, precisó que este tipo de experiencias generan un gran potencial para atraer mayores visitantes.

«Me enteré de esta exposición por redes sociales, y creo que todos los que tengan la oportunidad de venir deben aprovecharla, y no solo invito a los carabobeños, sino también a todos los venezolanos, que se acerquen a Carabobo y disfruten de toda esta muestra de arte», dijo.

Cabe destacar que esta sala inmersiva es la primera de su tipo en el país, producto del trabajo articulado por el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava.

Estas acciones forman parte de las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de fortalecer las manifestaciones culturales de los carabobeños y carabobeñas.

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