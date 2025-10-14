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Tres personas resultaron lesionadas tras el volcamiento de una unidad de transporte público, tipo autobús, en la avenida Florencio Jiménez, a la altura de la Unidad Educativa Juan Landaeta de Barquisimeto, estado Lara.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:30 am de este 13 de octubre, cuando una buseta de la asociación Fuerzas del Fénix tuvo una falla mecánica y volcó.

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Según el parte policial, entre los heridos está el conductor Octavio Almao de 59 años, el colector Enmanuel Hernández y una pasajera, quienes fueron trasladados hacia la emergencia del hospital del seguro Pastor Oropeza de Barquisimeto.

Volcamiento de autobús en Lara

Se conoció que el autobús tuvo problemas con la barra estabilizadora y el conductor perdió el control, presentando el volcamiento hacia la calle de tierra. Esta unidad de transporte público cubre la ruta desde el centro de Barquisimeto hasta el barrio Bolívar, al oeste de la ciudad.

Los transeúntes estaban preocupados porque se escuchaba el ruido de una presunta fuga de gas desde la unidad.

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