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Un autobús de pasajeros se volcó durante la tarde de este sábado 11 de octubre en Tucacas, dejando un saldo de 26 lesionados.

El suceso, que activó de inmediato a los cuerpos de seguridad y emergencia de la región, tuvo lugar en un tramo vial del municipio Silva, estado Falcón.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, la magnitud del impacto movilizó a varios organismos, quienes trabajaron para asistir y trasladar a los afectados.

Volcamiento de autobús en Tucacas

El hecho se registró específicamente en el sector Agua Salobre, perteneciente a la parroquia Tucacas. La unidad involucrada era un vehículo de transporte de pasajeros adscrito a la línea Candelaria.

Según el informe preliminar, el autobús perdió el control por causas aún no determinadas, lo que desencadenó el posterior vuelco y su detención al margen de la carretera.

El personal de Protección Civil (PC), Bomberos Municipales, Policía de Falcón y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios y realizar el traslado.

Los lesionados fueron llevados sin demora al Hospital Doctor Lino Arévalo de Tucacas, donde están recibiendo la atención médica especializada requerida.

Las autoridades competentes iniciaron las diligencias correspondientes para determinar la causa exacta que provocó la pérdida de control del vehículo y su vuelco.

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