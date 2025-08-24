sábado, agosto 23, 2025
Volcamiento de un autobús en Caracas dejó cerca de 20 lesionados

Volcamiento de un autobús en Caracas

Un volcamiento de un autobús en Caracas dejó al menos 20 lesionados, el hecho ocurrió adyacente a las escaleras de El Calvario; la noche del viernes 22 de agosto de 2025. Una buseta marca Andina 1985 tuvo un desperfecto volcando en el lugar.

La mayoría de los lesionados fueron leves, dijeron los paramédicos que estuvieron presentes en el lugar. La unidad fue removida mediante grúas para de esa manera agilizar el tráfico en esa área de la capital.

Los pasajeros fueron ayudados por las personas que transitaban por el lugar, mientras llegaban las autoridades para atender la emergencia. No hubo reporte de personas fallecidas y los lesionados fueron llevados al Hospital Vargas.

Lee más información en nuestro portal

