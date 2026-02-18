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El volcamiento de un autobús en Cojedes dejó cerca de 25 lesionados. El hecho vial ocurrió la noche de ayer martes de Carnaval. Las autoridades se trasladaron hasta la Troncal 13 en El Pao donde estaba un bus Encava color azul volcado.

Al sitio llegaron equipos de rescate para atender a las personas, la buseta Encava color azul volcó por causas hasta ahora desconocidas. El bus de la línea Chirgua venía de Tucacas, estado Falcón con 49 personas.

Volcamiento de un autobús en Cojedes dejó más de 20 lesionados

Enseguida los paramédicos atendieron a las personas, mientras otras fueron llevados a centros de salud cercanos. Personas que transitaban por el lugar avisaron enseguida a las autoridades de esa entidad.

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El accidente del bus se suma a los ocurridos en otras zonas del país, ya que en oriente reportaron accidentes con colectivos en el Carnaval 2026. Se hace un llamado a las personas a transitar con mucha prudencia por las vías del país.

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