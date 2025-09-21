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Reportaron el volcamiento de un camión en la autopista Valencia Puerto la noche de hoy sábado 20 de septiembre de 2025. El mismo ocurrió en el kilómetro 170 de la arteria vial que comunica a la costa con la capital carabobeña.

Volcamiento de un camión en la autopista Valencia Puerto

En el hecho vial no hubo lesionados, al lugar llegaron autoridades viales para atender lo ocurrido. Se hace el llamado a conducir con prudencia en esta arteria vial, cumpliendo las normas del INTT.

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