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Volcamiento de un vehículo en la ARC tramo Bohío dejó un lesionado

By Redacción Carabobo
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Volcamiento de un vehículo en la ARC tramo Bohío
Fotos: Bomberos de Los Guayos.

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Redacción Carabobo
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El volcamiento de un vehículo en la ARC tramo Bohío dejó una persona lesionada. ​En horas de la noche de este 25 de diciembre Bomberos Los Guayos atendió un siniestro vial específicamente después de la Estación de servicio Bohío.

El vehículo volcado es un modelo Centauro, marca Venirauto color plata el cual volcó en la arteria vial. Al sitio llegaron comisiones de Bomberos de Los Guayos como de la Policía Nacional Bolivariana para atender la situación.

Volcamiento de un vehículo en la ARC tramo Bohío dejó un lesionado

​En el lugar se reportó una persona lesionada, quien fue trasladada de inmediato por el personal de Invialca para recibir atención médica. En el lugar estuvieron comisiones de Bomberos de Los Guayos, PNB (Tránsito Terrestre) y GNB (Vías Rápidas).

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SourceBomberos de Los Guayos
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