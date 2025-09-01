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Volcamiento de vehículo a canal de aguas pluviales

By Lucciano Battiston
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Volcamiento de vehículo hacia canal de aguas pluviales

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Lucciano Battiston
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Equipos de Operaciones Viales y cuerpos de seguridad activos y atentos este fin de semana atendieron hecho vial registrado el dia de ayer aproximadamente a las 3:40 de la tarde, derrape y volcamiento de vehículo particular tipo camioneta hacia canal de aguas pluviales.

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El volcamiento del vehículo ocurrió a la altura del km 186 de la Autopista Valencia – Puerto Cabello, sentido Puerto Cabello, con saldo de dos lesionados estabilizados en el sitio por personal paramédico y trasladados a centro de salud para evaluación integral y posterior tratamiento.

Volcamiento de vehículo hacia canal de aguas pluviales

En el sitio fue desplegado el correspondiente dispositivo de seguridad por funcionaríos de Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad, Carabobo Te Quiero (INVIALCA) y posteriormente se realizó el cierre parcial para la movilización del vehículo y reapertura de la vía.

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