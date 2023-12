Compartir

Un volcamiento de Dracutaxi en Puerto Cabello ocurrido esta mañana no dejó lesionados. El hecho vial ocurrió en la entrada de la urbanización San Esteban en horas de la mañana de este jueves 21 de diciembre.

Enseguida llegaron autoridades viales al lugar además de ambulancias para atender el hecho. Las personas notificaron el hecho enseguida a los números de emergencia, hasta ahora solo se conoció de daños materiales.

Volcamiento de Dracutaxi en Puerto Cabello

Se les hace el llamado a los conductores a no excederse en la velocidad. Mantenerse siempre en un solo canal, no circular por el hombrillo. Además de no hablar cpor celular cuando estés frente al volante.

