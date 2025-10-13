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Un volcamiento en el distribuidor de Yagua no dejó lesionados en la Autopista Regional del Centro. El hecho vial ocurrió a las 8:30 de la mañana de hoy 13 de octubre de 2025 sentido Guacara, informó el Canal de Emergencia.

Se pudo conocer que el vehículo Ford 350 color amarillo transportaba bloques para la construcción. Al lugar llegaron autoridades viales del estado Carabobo para la atención debida a los ocupantes del camión.

Volcamiento en el distribuidor de Yagua

Equipos de atención vial se encargaron de la extracción del vehículo como de la carga que este transportaba. El hecho se suma a los ocurridos en lo que va de mes en el estado Carabobo como en el país.

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Se hace un llamado a manejar cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT). Manejar a una velocidad moderada, conservando un solo canal en autopistas como en carreteras del país.

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