Compartir

Un volcamiento en la Autopista Sur dejó dos personas lesionadas, el hecho fue reportado en la mañana de hoy martes 17 de febrero de 2026. Autoridades viales enseguida se trasladaron al sitio.

La información la dio a conocer el cuerpo de Bomberos del Municipio Libertador. Una pareja transitaba en un automóvil color verde el cual volcó frente al cementerio Jardines del Recuerdo.

Volcamiento en la Autopista Sur dejó dos lesionados

La pareja fue atendida por los funcionarios bomberiles, siendo llevados de inmediato al Hospital Central de Valencia (CHET). Presentando al momento Shock Psicológico sin lesiones osteoarticulares Visibles solo Escoriaciones.

NO DEJES DE LEER AHORA: Dos valencianas murieron en la Carretera Nacional Morón Coro en un accidente

El accidente de tránsito se suma a los que han ocurrido en el estado Carabobo en lo que va del Operativo Carnaval 2026. Se hace un llamado a transitar con mucho cuidado por las vías del estado Carabobo como del país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas