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Un volcamiento en la avenida Don Julio Centeno en San Diego no dejó personas lesionadas. El hecho ocurrió ayer jueves 29 de enero de 2026 en horas de la tarde en el semáforo de la urbanización El Morro

El conductor del vehículo rústico perdió el control volcándose en la principal arteria vial del municipio. Al lugar llegaron autoridades viales para atender la situación presentada, el vehículo quedó registrado con las placas AC864YD marca Toyota.

Volcamiento en la avenida Don Julio Centeno de San Diego no dejó lesionados

Autoridades de San Diego levantaron el accidente, ocurrido sentido norte sur en la refereida arteria vial. El accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo ayer donde se registraron dos fallecidos.

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Uno de ellos en la Autopista Regional del Centro en horas de la tarde a la altura de San Joaquín y otro en Puerto Cabello. Hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como en el resto del país.

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