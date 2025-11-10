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Volteo chocó contra un centro comercial en Tucacas y dejó dos lesionados (VIDEO)

By Redacción Noticias24Carabobo
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Volteo chocó contra un centro comercial en Tucacas
Foto: Versión Morón.

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Redacción Noticias24Carabobo
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Un volteo chocó contra un centro comercial en Tucacas y dejó dos personas lesionadas. El hecho ocurrió luego de las cinco de la tarde de ayer domingo 9 de noviembre de 2025. Al sitio llegaron autoridades viales del estado Falcón.

Pulo Zavala, comandante de los Bomberos de Falcón dijo que en el hecho quedaron dos personas lesionadas. Estos fueron identificados como Merlin González de 53 años de edad, con fractura en una de sus piernas.

Foto: Versión Morón.

Volteo chocó contra un centro comercial en Tucacas

Mientras que Luis Montes de 41 años, sufrió traumatismo craneoencefálico moderado en el choque. Los dos hombre habían quedado atrapados en la carrocería y fueron extraídos por los bomberos de Falcón.

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Estos se trasladaban en un camión Pegaso colores azul y negro sin placas el cual quedó con severos daños al chocar contra las estructuras del centro comercial.

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SourceGerardo Morón Sánchez
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