La militancia joven del partido Verde Venezuela en Carabobo, participaron en la limpieza de las playas en el marco del Día Mundial de las Playas.

Esto tuvo lugar en el litoral carabobeño específicamente en la playa que lleva por nombre Mar Azul en el sector Gañango del municipio Puerto Cabello.

Así lo precisó el coordinador regional Santiago Bruzco, quien encabezó la actividad acompañado por la militancia joven y sociedad civil que mantiene firme su compromiso con el ambiente.

Bruzco aseguró que no solamente se estarán realizando este tipo de abordaje, sino que irán a cada rincón del estado, con el fin de educar a grandes y pequeños en materia ambiental “sin conciencia no hay planeta y sin planeta no existimos”.

Por otra parte, se contó con la presencia del Coordinador Nacional de la Juventudes del partido Verde Venezuela, Manuel López, quien expresó sentirse muy identificado con los jóvenes que sumando voluntades ayudaron con la recolección de desechos sólidos para que la Madre Tierra siga existiendo, de igual forma exhortó a los que quieran formar parte de la militancia, a inscribirse para seguir creciendo y defender este hermoso proyecto.

Además, López comentó que se estarán anunciando en los próximos días sobre las diferentes actividades que se estarán ejecutando en el último trimestre del año.

