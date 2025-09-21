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En el marco del Día Mundial de las Playas, más de mil 300 voluntarios fueron desplegados en 15km de costa entre los municipios Puerto Cabello y Juan José Mora, en una actividad articulada entre el Ejecutivo nacional, la Gobernación del estado Carabobo, autoridades municipales y poder popular.

En tal sentido, Elyezer Álvarez, autoridad única de Turismo en Carabobo, precisó que esta actividad fue ejecutada para sanear los diferentes espacios acuáticos de la región, y crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, todo en el marco de los programas «Manos a la Arena» y «Carabobo Sostenible».

«Hemos unido esfuerzos todos los niveles de Gobierno junto con diferentes instituciones públicas y privadas, para así darle importancia a la palabra amor, y a la palabra paz, dándole la importancia que merece a nuestro medio ambiente», expresó.

Día Mundial de las Playas 2025

Asimismo, precisó que esta jornada se llevó a cabo en Isla Larga, playa Waikiki, El Palito, La Cumboteña, Playa Blanca A y B, Playa Delfin, Playa Huequito, Mar Azul, Bahía de Patanemo, Playa La Rosa, Gañango e Isla del Rey.

Por su parte, Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo de la entidad, destacó que esta acción conjunta en la que también participaron funcionarios de Instituto Nacional de Parques de Venezuela (Inparques), Bomberos Forestales sirve para crear conciencia sobre el cuidado de los espacios marinos.

«Aquí en el estado Carabobo, acompañado de todas las instituciones, municipales, del estado, lideradas por el gobernador Lacava y la Defensoría del Pueblo, pero además de todo el Poder Popular, nos unimos para defender los derechos de la humanidad, en el día mundial de las playas», comentó.

Con esta acción se cumple el cuidado de los recursos naturales, del medio ambiente, contemplado en el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones, impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava.

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