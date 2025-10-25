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El uso de VPN se ha consolidado como una de las estrategias más eficaces para quienes buscan proteger su privacidad y seguridad en internet, preparate para conocer qué son y para que sirven las VPN.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), estas herramientas permiten cifrar la conexión, ocultar la dirección IP y acceder a contenidos restringidos por ubicación geográfica, lo que ha impulsado su popularidad entre usuarios de perfiles muy diversos.

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Una VPN (Red Privada Virtual) establece un canal seguro y cifrado entre el dispositivo del usuario y un servidor remoto. De este modo, la dirección IP real queda oculta y los datos transmitidos viajan protegidos, lo que facilita el acceso a servicios o páginas web que podrían estar bloqueados en determinadas regiones.

El tráfico de internet, en lugar de ir directamente desde el dispositivo al destino, pasa primero por el servidor VPN, donde se reemplaza la IP original y se cifra la conexión.

¿Qué son las VPN?

Esta arquitectura proporciona dos ventajas esenciales: anonimato y seguridad. El INCIBE destaca que el uso de VPN no está limitado a expertos en tecnología. Su utilidad se extiende a múltiples situaciones cotidianas.

Quienes se conectan a redes WiFi públicas en cafeterías, aeropuertos o bibliotecas pueden exponerse a riesgos de seguridad, porque estas redes suelen carecer de protección adecuada. En estos casos, una VPN cifra la conexión y protege la información personal frente a posibles intrusos.

La velocidad y estabilidad de la conexión constituyen otro factor determinante. Una VPN eficiente debe proporcionar conexiones rápidas y estables, evitando interrupciones durante la navegación, el streaming o las videollamadas.

Para usos específicos, como la conexión puerto a puerto (P2P), puede ser necesario recurrir a una clase particular de VPN. Un soporte técnico accesible y eficaz puede marcar la diferencia en caso de incidencias o dudas sobre el servicio.

Características para elegir una buena VPN

Otro punto clave es decidir entre una VPN gratuita y una de pago, que depende de las necesidades y prioridades de cada usuario. Las opciones gratuitas pueden ser atractivas pero el INCIBE advierte que pueden implicar riesgos en materia de seguridad y privacidad.

En contraste, las VPN de pago suelen ofrecer mayores garantías de protección, velocidad y soporte técnico. Para mayor seguridad se debe consultar a expertos en soluciones de protección digital.

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