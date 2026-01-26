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Vuelco de buseta en la Carretera Morón Coro dejó 5 lesionados

By Redacción Carabobo
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Vuelco de buseta en la Carretera Morón Coro
Fotos: Eli Castro

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Un vuelco de una buseta en la Carretera Morón Coro dejó 5 lesionados, el hecho vial se registró en Boca de Aroa en Mi Bohío. Al sitio llegaron autoridades viales entre ellas Protección Civil Falcón.

En el Encava color blanco viajaban 27 pasajeros, los lesionados fueron llevados a la emergencia del Hospital Doctor Lino Arévalo de Tucacas. Mientras otros fueron trasladados al Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello en el estado Carabobo.

Las autoridades viales investigan la causa del vuelco de la camioneta en la referida arteria vial.

Fotos: Eli Castro/@Ecaruz_In

Vuelco de una buseta en la Carretera Morón Coro dejó 5 lesionados

Se pudo conocer que los lesionados quedaron identificados como María Antequera de 50 años de edad de 50 años, además de Alejandro Tovar de 19 años; quien presentó traumatismo maxilofacial.

Las personas que viajaban en la buseta eran en su mayoría del estado Portuguesa. Carmen Villanueva de 53 años con luxación de clavícula derecha. Elizabeth Montenegro de 61 años presentó taquicardia como crisis hipertensiva.

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SourceEli Castro/@Ecaruz_in
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