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Vuelco de camión de pollos en Machiques no dejó lesionados

By Redacción Noticias24Carabobo
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Camión de pollos en Machiques

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Un camión de pollos volcó la mañana de este sábado 6 de diciembre a un kilómetro de la población de Cachamana, en la parroquia Río Negro del municipio Machiques de Perijá del estado Zulia, dejando parte de su carga regada sobre la carretera.

El siniestro, que no dejó heridos ni fallecidos, generó la concentración de habitantes de la zona y transeúntes, quienes aprovecharon para recoger los pollos esparcidos en el pavimento.

Camión de pollos en Machiques

Según indicó el periodista Jhorman Cruz a través de su canal de Telegram, se desconocen las causas que provocaron el volcamiento del vehículo.

Funcionarios iniciaron las investigaciones para determinar qué originó el accidente y si hubo fallas mecánicas o factores externos involucrados.

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