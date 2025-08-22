Compartir

El vuelco de una camioneta Ford azul ocurrido pasadas la 1:00 de la tarde de este jueves en Tacuato, parroquia Santa Ana del municipio Carirubana, dejó cuatro lesionados, según la información del periodista Gerardo Morón Sánchez.

Los lesionados fueron Marbelis Hernández, de 40 años, quien sufrió posible fractura de hombro izquierdo, herida abierta a nivel del maxilar superior y politraumatismos generalizados. La misma fue movilizada en ambulancia de Bomberos hasta el Hospital Doctor Rafael Calles Sierra.

La señora Bartola Hernández, de 73 años; Alí González, de 47 años y el infante Nerio Hernández, de 10 años, quienes sufrieron escoriaciones, fueron auxiliados y trasladados por Protección Civil. La Guardia Nacional Bolivariana cooperó con el traslado de los lesionados.

