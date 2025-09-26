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Un vuelco de camioneta en Yaracuy dejó un sujeto fallecido, el hecho ocurrió en la vía que lleva al municipio Bolívar a Manuel Monge. Este quedó identificado como Víctor Pastor Oviedo de 27 años de edad.

Oviedo regresaba de Aroa a San Felipe en una camioneta pick up color azul, venía en la parte trasera de la camioneta y quedó con severas lesiones. Junto a él venía otro sujeto el cual quedó lesionado en el hecho vial.

El hombre se dedicaba a la venta de aguacates en la entidad yaracuyana. Este fue llevado al centro de salud ubicado en Yumare, luego trasladado al Hospital Central de San Felipe donde falleció.

Vuelco de camioneta en Yaracuy dejó un fallecido

Se desconoce las causas del volcamiento de la camioneta, las autoridades se encargarán de las investigaciones. El hecho vial se suma a los ocurridos en lo que va de año en todo el país. Es por eso que se hace el llamado a transitar con prudencia.

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Cumpliendo con las normas emitidas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT). Mantener una velocidad moderada, y circular por un solo canal.

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