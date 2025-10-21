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El vuelco de un vehículo en Falcón dejó una joven fallecida, el hecho ocurrió en la población de Dabajuro, además de la joven que perdió la vida hubo dos lesionados en ese hecho vial. La joven de 21 años quedó identificada como Saray García.

Los lesionados responden a los nombres de Rolando Rafael Pérez Mármol de 35 años de edad, que fue diagnosticado con politraumatismo craneoencefálico moderado. Y Yeison Ordoñez de 24 años de edad, con politraumatismo y una herida que requirió puntos de sutura.

Vuelco de un vehículo en Falcón

Al sitio se presentó Protección Civil Falcón, atendiendo la situación presentada en este accidente. Trasladando a los lesionados al Hospital Universitario de Coro en ambulancias, para la atención médica.

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Mientras que una comisión de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana inició las investigaciones del hecho vial. Se hace el llamado a transitar cumpliendo con las normativas impuestas por el INTT.

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