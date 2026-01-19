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Un vuelco en la carretera Falcón Zulia dejó una persona fallecida y cinco lesionados. El hecho vial ocurrió hoy domingo 18 de enero de 2026. Autoridades estuvieron en el lugar atendiendo el accidente.

Una familia de apellido Montero Montero se desplazaba por dicha carretera. Se pudo conocer que el conductor del vehículo perdió el control del mismo volcando en el lugar, en horas de la tarde.

Vuelco en la carretera Falcón Zulia

El hecho ocurrió en el sector Bajaguita en el municipio Buchivacoa. Al lugar llegaron los bomberos del estado Falcón además de Protección Civil como integrantes del Grupo de Rescate de Capatárida.

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La familia viajaba en un vehículo Chevrolet Impala color vinotinto placas ABY87M. El fallecido quedó identificado como Jairo Montero Montero. Los lesionados quedaron identificados como Ilda María Montero de Montero; Jairelys Montero; Aidibel Montero; José Francisco Montero y Jaimary Montero.

Hacemos el llamado a circular por las vías del país con mucha prudencia. Acatando las normas del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Entre ellos a una velocidad moderada y sin transitar por el hombrillo.

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