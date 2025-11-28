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Vuelco de vehículo en La Isabelica dejó un lesionado

By Redacción Carabobo
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Vuelco de vehículo en La Isabelica

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Este jueves 27 de noviembre, se registró un vuelco de vehículo en La Isabelica en el municipio Valencia del estado Carabobo.

El hecho se reportó en el sector La Espiga de Oro , en dirección este y antes del elevado; transeúntes ayudaron de inmediato al único ocupante, sacándolo del vehículo.

En ese sentido, un vehículo de la cruz roja estaba pasando y le prestaron atención prehospitalaria al ciudadano.

Asimismo, colocaron el vehículo en su posición original y afortunadamente el conductor no presentó lesiones severas.

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