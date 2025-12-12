Compartir

Un vuelo de migrantes venezolanos desde Estados Unidos quedó suspendido hasta nuevo aviso. El vuelo estaba pautado para llegar hoy viernes 12 de diciembre fue suspendido por parte del gobierno estadounidense.

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela dio a conocer sobre dicha suspensión de este vuelo con venezolanos por órdenes de La Casa Blanca. Este vuelo tenía pautado aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El gobierno norteamericano de manea unilateral suspendió dicho vuelo el cual estaba previsto para regresar hoy. Se espera que en las próximas horas se de información acerca del tema del retorno de los venezolanos.

Vuelo de migrantes venezolanos desde Estados Unidos

«De manera unilateral, el retorno de ciudadanos venezolanos que tenían previsto regresar el próximo 12 de diciembre. Esto contradice el discurso oficial de ese país respecto a la situación de los migrantes en su territorio», dijo el ministerio venezolano.

Lo que además «genera incertidumbre entre las familias venezolanas que esperaban el reencuentro». Dijo el gobierno venezolano mediante el Ministerio de Interior, Justicia y Paz en Caracas.

NO DEJES DE LEER: ¿Datos filiatorios del SAIME?, así puedes obtenerlos

«Esto interrumpe un proceso que se venía ejecutando de forma coordinada y que representaba una vía para aliviar la situación de connacionales detenidos; y perseguidos en suelo estadounidense».

Indicó el Ministerio venezolano que esta medida es contradictoria como inesperada. «Además de inesperada, resulta contradictoria frente a los compromisos previamente asumidos».

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas