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Wanda Rodríguez hace historia en la LVBP, primera árbitro mujer

By Danny Valdiviezo
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Wanda Rodríguez hizo historia en la LVBP
Foto: Caraota Digital.

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Danny Valdiviezo
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Wanda Rodríguez debutó en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, la joven de 22 años estuvo como auxiliar de la tercera base en nuestra liga. Hizo labores el pasado domingo en el juego entre Cardenales de Lara y Tiburones de La Guaira.

Rodríguez a pesar de su corta edad viene de graduarse como árbitro de beisbol en la Venezuela Umpire Camp. Una mujer conocedora de las reglas del beisbol y una de las que sueña con llegar a arbitrar en las Grandes Ligas.

El nombre de la joven viene sonando desde hace un tiempo y ya cumplió su sueño de debutar en el circuito beisbolero nacional. Wanda oriunda de Mérida está preparada ya para dirigir un encuentro.

Wanda Rodríguez hizo historia en la LVBP

Wanda soñaba con llegar a ser una jueza que imparte la ley en el beisbol, sueño que ya cumplió en el estadio de Barquisimeto. «Es un sueño cumplido, pero solo el comienzo. Mi meta es llegar a las Grandes Ligas», apuntó.

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Como es conocido el beisbol venezolano es uno de los deportes más seguidos en el país. Le deseamos buena suerte a esta joven del estado Mérida.

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