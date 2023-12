WhatsApp anunció que pronto podrás enviar audios o notas de voz que desaparecerán una vez que los escuche el destinatario.

Funcionarán como la visualización única de fotos y videos que la aplicación estrenó en 2021.

Según la plataforma, propiedad de Meta, la actualización tiene el objetivo de «añadir una capa adicional de privacidad a tus mensajes».

«Dígalo una vez, reprodúzcalo una vez», resaltó WhatsApp en sus redes. Al igual que la visualización única de fotos y videos, estos mensajes de voz estarán identificados con el símbolo «1», explicó la compañía en un comunicado.

Es de suponer, entonces, que para enviarlos se replicará la lógica de las fotos y videos temporales.

La función de prueba estaba disponible para algunos usuarios que instalaron las últimas versiones de WhatsApp beta para iOS y Android. El cambio estará oficialmente disponible «en todo el mundo en los próximos días».

say it once, play it once ☝️ now you can select “view once” when sending a voice note for an added layer of protection 🔓 pic.twitter.com/xVWcuBLfI4

— WhatsApp (@WhatsApp) December 7, 2023