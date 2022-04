Compartir

Actualmente WhatsApp desarrolla una nueva característica para iOS, la cual permitirá guardar los mensajes temporales luego de que se venza el plazo de visualización establecido por el remitente en el chat (24 horas, siete días o 90 días).

La compañía introdujo los mensajes temporales -que se eliminan automáticamente- en noviembre de 2020; mientras que en agosto de 2021 implementó una medida similar para los archivos multimedia, que se borran tras verlos una única vez.

Ahora, la aplicación acaba de enviar una nueva actualización de la versión de WhatsApp beta para iOS 22.9.0.72 a través del programa TestFlight beta; en la que muestra que está desarrollando la capacidad de mantener los mensajes que temporales. Anteriormente se había visto en la beta para Android.

Según advirtió el portal WABetaInfo en esta actualización, la aplicación ofrece a los usuarios la posibilidad de conservar estos mensajes temporales; pero con la condición de que cualquier otro usuario puede cancelar ese guardado.

En una captura de pantalla compartida por este portal se puede ver el mensaje que indica esta opción «¿Mantener este mensaje?. El mensaje ya no desaparecerá de este chat. Cualquiera puede desmarcarlo», señala WhatsApp en primer lugar.

A continuación, en otra imagen, la aplicación anuncia que en el caso de que ninguno de los usuarios guarde dicho mensaje; se borrará y dejará de estar disponible para todos los contactos de un grupo o las dos personas que hayan iniciado un chat individual.

WABetaInfo apuntó al respecto que esta función está en desarrollo, por lo cual no está disponible para probadores beta; y que su apariencia en el despliegue final a todos los usuarios puede cambiar.

No obstante, debido a que aún no llega a los probadores de esta versión de WhatsApp; también es posible que la compañía finalmente opte por no implementarla a nivel global.

