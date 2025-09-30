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La pretemporada de los Leones del Caracas arranca con intensidad en el Estadio Fórum de La Guaira y la incorporación de Wilfredo Tovar.

Desde el primer día, varias figuras del equipo se presentan para iniciar los trabajos físicos y técnicos; entre los nombres que destacan se encuentra el del infielder Wilfredo Tovar, quien se suma con el objetivo de aportar experiencia y liderazgo dentro del grupo.

Tovar manifiesta sentirse satisfecho por estar desde el inicio con el conjunto capitalino. En declaraciones al equipo de prensa del club, expresó su compromiso con la preparación integral de cada uno de sus integrantes en Leones del Caracas.

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“Bien contento, un año más (con Leones) para dar lo mejor de mí con los muchachos. Lo que se vive desde hoy en el clubhouse es algo muy bonito porque estamos todos en la misma página preparándonos, física y mentalmente” recalcó el criollo Wilfredo Tovar.

El jugador venezolano, Wilfredo Tovar, señala que la campaña anterior forma parte del pasado. En esta nueva etapa, el enfoque se dirige hacia la cohesión interna y la ejecución precisa en cada área del juego.

Wilfredo Tovar en los Leones del Caracas

“Estar unidos hasta lo último, cada uno haciendo su trabajo tanto en pitcheo como en bateo, creo que es algo que el año pasado no se logró, pero este es uno nuevo lleno de bendiciones” afirmó Wilfredo Tovar.

La presencia de Wilfredo Tovar en los Leones del Caracas refuerza el núcleo competitivo del equipo, que busca consolidar una plantilla sólida desde el primer día de preparación. Su trayectoria en el béisbol profesional representa un valor agregado para el desarrollo de los jóvenes talentos que integran el roster.

Para cerrar, el infielder reconoce el papel fundamental de la afición en cada etapa del torneo. “La fanaticada es clave, siempre han estado con nosotros en las buenas y en las malas (…) Este año vamos a dar el 100 %, vamos a luchar hasta lo último”, acotó el bateador Wilfredo Tovar.

El conjunto de los Leones del Caracas mantiene el enfoque en alcanzar los objetivos trazados para la nueva temporada 2025.

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