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Wilfredo Tovar y Magallanes ganaron el duelo a Bravos, en el noveno tramo, el refuerzo pudo con dos en bases voltear el encuentro con un doble y vencer 7×5. Los de la isla estaban adelante en la pizarra 5×4.

Bravos se había ido adelante con un sencillo de Carlos Pérez en el cierre del octavo tramo bastó para romper el empate a cuatro carreras y colocar adelante al equipo margariteño. Pero Magallanes reaccionó en el noveno.

Magallanes se fue adelante en el primer tramo, Wilfredo Tovar abrió con sencillo para anotar con hit del mexicano Carlos Sepúlveda. Bravos enseguida vino con dos carreras en el primer tramo para irse adelante 2×1.

Los Navegantes igualaron en la parte alta del tercer tramo con cuadrangular de Eliézer Alfonzo. Margarita anota una más en la parte baja del tercer tramo para irse adelante en la pizarra en el estadio Guatamare.

Wilfredo Tovar y Magallanes ganaron el duelo a Bravos

En el cuarto tramo en su parte baja, Margarita anotó la cuarta carrera para ampliar la diferencia. Magallanes en la parte baja del séptimo intentó igualar con dos corredores en las bases pero no pudieron.

Magallanes pudo empatar las acciones en el octavo tramo mediante un cuadrangular de Renato Núñez con un corredor en base. Los turcos buscaban ampliar el marcador en esa entrada pero Leandro Cedeño se ponchó con tres en bases.

Cardenales dio cuenta de Águilas

Cardenales de Lara se soltó a batear la noche del lunes en el estadio Luis Aparicio «El Grande» para dar cuenta de Águilas del Zulia 11×3.

Juegos para mañana:

7:00 p.m. en Margarita, Magallanes ante Bravos

7:00 p.m. en Maracaibo, Caribes ante Águilas

PIZARRA DEL ROUND ROBIN 2026

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