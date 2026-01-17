Compartir

Wilfrido Vargas negó fallecimiento, luego que en redes sociales ayer viernes se hiciera viral una noticia falsa sobre el estado de salud. Vargas quien se encuentra en perfecto estado de salud salió al paso y emitió un comunicado.

En el mismo negó sobre un cáncer, y dijo que se encuentra preparando un material discográfico el cual se dará a conocer próximamente. En redes sociales se hizo tendencia pero este está bien junto a su familia y equipo de trabajo.

De igual modo, el llamado «Rey del Merengue» se estará presentando en los Carnavales de Barranquilla, Colombia el próximo 31 de enero. Donde estará acompañado de toda su gran orquesta.

Wilfrido Vargas negó fallecimiento

No es la primera vez que se dan a conocer estas notas falsas sobre los artistas. Ya anteriormente lo han hecho con Julio Iglesias. Como con Carlos Villagrán quien interpretara a Quico en la Vecindad del Chavo.

NO DEJES DE LEER AHORA: Julio Iglesias se defiende de acusaciones y esto fue lo que dijo

Vargas se encuentra siempre trabajando con presentaciones en varios países y sigue activo con su carrera artística. Y negó tajantamente que estuviera mal de salud, se encuentra preparando un álbum discográfico.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas