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El pelotero Willians Astudillo habló de la suspensión de juegos, un total de 20 partidos debe esperar el utility para estar en la LVBP. El jugador estuvo con Caribes de Anzoátegui durante varias temporadas fue dejado libre.

Lo que le da pie de escuchar ofertas de otros equipos del circuito local, dijo que hay un equipo con el cual ha habido un acercamiento. El pelotero no dijo cuál club, pero destacó que está dispuesto a dar el 100%.

Astudillo dijo que la suspensión se da luego de colocarse plasma para rendir su rendimiento, pero resaltó que lo hizo bajó la supervisión del equipo oriental. Indicó que ha tenido ofertas de México, pero que le gustaría seguir jugando en Venezuela.

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El experimentado pelotero de 33 años, estuvo en las buenas temporadas ofensivas del equipo del oriente del país. Además de estar por un lapso de cinco años en las Grandes Ligas donde mostró su talento.

Willians Astudillo habló de la suspensión de juegos

«Ya he tenido un pequeño acercamiento con un equipo (LVBP) y estoy esperando. Estoy dispuesto a dar el 100% con quien sea, también me llamaron de México, pero siempre me ha gustado jugar en mi país», dijo Astudillo al diario Meridiano.

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