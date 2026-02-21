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Willie Colón, era el músico que colocó la salsa en alto, la del barrio con su apodo de “El Malo” y la misma logró identidad, tuvo sentimiento y mucha verdad. Willie deja canciones que marcaron el amor, como la que grabó con el venezolano Amilcar Boscán, “Los Olores del Amor”.

Colón fue el productor el que hizo grandes canciones con las Estrellas de Fania, en aquel inolvidable concierto en el Coliseo Roberto Clemente en Puerto Rico. Cuando Héctor Lavoe gritaba en pleno escenario ¡llegó Willie Colón, llegó Willie Colón!.

Le dio otro matiz a la salsa, con canciones como ¿Oh que Sera?, Gitana, además de El Gran Varón le daba un toque distinto. Canciones que llegaron al primer lugar desde 1979 cuando se lanzó como solista.

El Gran Varón descubría una verdad en unos años donde el VIH estaba en alza, un tema de mucha reflexión. Mientras que ¿Oh que Será?, es un tema versionado del brasileño Chico Buarque que llevó a los primeros lugares.

Willie Colón, calle, barrio y mucha salsa

Gitana marcaba esos amores imposibles, los cuales no son correspondidos y hay que sacarlos a relucir de la mejor manera. Mientras que Amor Verdadero se convirtió en un merengue clásico que supo interpretar.

Colón se encargó de producir gigantes como Héctor Lavoe, varios de las Estrellas de Fania como solistas y la magia de Plantación Adentro y otras tantas canciones con Rubén Blades. Siendo uno de los cantautores más laureados.

Colón le dio clase a la salsa, con canciones que fueron verdaderas banderas del amor y de la sociedad. Deja un legado musical eterno, el cual estaremos escuchando siempre. Y que se escuchará en todo el mundo en los próximos días.

Willie en Venezuela

Junto a Rubén Blades formó parte de aquella guerra de los canales venezolanos, RCTV y Venevisión, en los años ochenta ambos canales se los disputaban para conciertos memorables de salsa.

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Colón hasta participó en capítulos de la novela La Intrusa de RCTV en 1986, un remake de La Usurpadora protagonizada por Mariela Alcalá y Víctor Cámara. Como dio grandes conciertos en el país.

Además produjo varios temas para Soledad Bravo, los cuales sonaron a reventar en las emisoras del país. El albúm junto a la gran Soledad, se llamó Caribe 1982.

El tema a María Lionza

Willie Colón estuvo directamente involucrado en el tema «María Lionza» como productor, arreglista y músico junto a Rubén Blades. La canción fue incluida en el icónico álbum Siembra de 1978.

Siendo un homenaje a la deidad venezolana, popularizado por esta dupla histórica de la salsa. El tema sonó y sigue sonando en varias emisoras del país como del mundo, y es uno de los favoritos de los amantes de la salsa.

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