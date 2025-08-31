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Willson Contreras es suspendido por seis juegos

By Lucciano Battiston
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Willson Contreras es suspendido por seis juegos

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Lucciano Battiston
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El primera base de los Cardenales de San Luis Willson Contreras, ha sido suspendido por seis juegos y multado con una cantidad no revelada por su arrebato en el juego del lunes, un triunfo por 7-6 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Contreras ha informado a las Grandes Ligas que planea apelar la suspensión, lo que significa que ésta no entrará en vigor de inmediato.

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El pelotero Willson Contreras lanzó un madero que accidentalmente golpeó al coach de bateo de los Cardenales, Brant Brown. Además, arrojó goma de mascar al campo después de ser expulsado.

El mánager dominicano Oliver Mármol también fue expulsado durante una acalorada discusión con los umpires tras un tercer strike cantado en la séptima entrada.

Willson Contreras es suspendido por seis juegos

El criollo Wilson Contreras expresó que no entendía por qué fue expulsado del juego. Comentó que discutió bolas y strikes con el umpire de home, Derek Thomas, pero no se refirió a un lanzamiento específico y no dijo nada irrespetuoso.

El jefe de equipo, Jordan Baker, dijo a un reportero que Contreras y Mármol fueron expulsados por “decir cosas vulgares” a Thomas. Baker también mencionó que Contreras hizo contacto con el umpire de home.

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