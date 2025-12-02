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Wilson Álvarez desmintió haber sido secuestrado en Maracaibo, el exlanzador que ahora está como coach de pitcheo de Águilas del Zulia grabó un video para su cuenta de Instagram. Donde aclaró los rumores luego que varios medios ayer hablaran sobre el tema.

“Dejen de estar inventando cosas”, dijo “El Intocable”, protagonista de un juego sin hits ni carreras en las Grandes Ligas con Medias Blancas de Chicago en 1991. En un medio de comunicación publicaron sobre un rapto, el cual no sucedió.

Wilson Álvarez desmintió haber sido secuestrado en Maracaibo

Todo ocurrió ya que el coach de pitcheo había llegado tarde al juego y de allí dijeron que estaba en manos de unos sujetos que portaban uniformes de un cuerpo de seguridad. El exlanzador dijo que se encuentra en Margarita con el equipo zuliano, listo para el juego de hoy.

Incluso se habló que su esposa había cancelado un rescate, pero Álvarez desmintió tales rumores. “En Maracaibo todo tranquilo”, dijo el exserpentinero, quien tiene como objetivo ayudar a las Águilas.

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