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Wilyer Abreu ganó el Festival del Jonrón Pepsi 2025 celebrado en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Abreu pudo en la última ronda despachar un total de nueve cuadrangulares para ser el nuevo monarca de esta edición.

El evento contó con los mejores bateadores venezolanos en las Mayores y los de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Entre ellos Ronald Acuña Jr. Andrés Chaparro, Willson Contreras, Jackson Chourio, Eugenio Suárez, entre otros.

En la primer ronda Acuña llegó a sacar 21 pelotas del parque pero luego se quedó en el camino bateando solo 13 jonrones. Por su parte, el jugador de Águilas del Zulia, Andrés Chaparro llego a despachar 15 jonrones.

Wilyer Abreu ganó el Festival del Jonrón Pepsi 2025 en Valencia

Yasiel Puig, jugador del Magallanes no pudo avanzar ya que compitió precisamente con Wilyer Abreu. El cubano despachó 13 jonrones por un total de 15 de Abreu. La final fue entre Chaparro y Abreu.

La fanaticada de beisbol valenciana respondió a este evento y las tribunas del estadio José Bernardo Pérez estaban llenas. Miguel Cabrera fue el encargado de lanzar la primera bola en este evento.

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