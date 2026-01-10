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La aerolínea colombiana Wingo anunció que retomará sus operaciones desde y hacia Caracas a partir del 16 de enero, tras más de un mes de suspensión motivada por las tensiones diplomáticas y de seguridad entre Venezuela y Estados Unidos.

La compañía filial de Copa Airlines, explicó que la decisión se tomó luego de un monitoreo constante del entorno operativo y en coordinación con autoridades locales e internacionales, priorizando la seguridad de sus pasajeros y tripulación.

Wingo reanudó vuelos hacia Caracas

Durante la suspensión, vigente desde el 4 de diciembre, los pasajeros afectados fueron notificados y pudieron gestionar alternativas de protección a través de los canales oficiales de la microfibra.

Con esta reactivación, Wingo se suma a Copa Airlines, que también anunció la reanudación progresiva de sus vuelos hacia Caracas, tras considerar una mejora en las condiciones del espacio aéreo. Copa ya había restablecido su ruta hacia Maracaibo, única frecuencia que mantenía activa hacia Venezuela, antes de suspenderla brevemente el pasado sábado.

Estas decisiones se producen luego de que Estados Unidos ejecutó una operación militar en territorio venezolano que incluyó ataques en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Tras estos hechos, la Administración Federal de Aviación (FAA) restringió el espacio aéreo sobre Venezuela y el Caribe, alegando razones de seguridad pública.

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