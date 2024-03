Compartir

El técnico español Xabi Alonso ha anunciado este viernes que continuará como director técnico del Bayer Leverkusen en la próxima temporada.

En la rueda de prensa previa a su compromiso ante el Hoffenheim, el estratega español reveló que tuvo una “buena conversación” con la directiva del club durante la fecha Fifa, en la que le comunicó que quería seguir en la institución.

“Siento que este es el lugar adecuado para estar y desarrollarme como entrenador. Este es el lugar donde debo estar para mí”, aseguró el exjugador, de 42 años.

Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen

A pesar de los rumores de un posible interés de dos de sus exclubes en su etapa como jugador, Liverpool y Bayern Múnich, Alonso siente que aún tiene cosas por aportar a las “aspirinas”.

“Mi trabajo en el Bayer aún no ha terminado. Quiero ayudar al club, ayudar a los jugadores a seguir desarrollándose, la directiva es estupenda… todo es fantástico aquí. Aún soy un entrenador joven, pero creo que esta es la mejor decisión para mi futuro. Me he tomado mi tiempo y estoy seguro de ello”, declaró el entrenador.

El Leverkusen mantiene un apabullante invicto de 38 partidos desde el inicio de la temporada, un récord en toda la historia del fútbol germánico.

